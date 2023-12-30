تعليق مثير من نجم الهلال عن الاحتفال أمام الفيحاء

تحدث علي البليهي لاعب نادي الهلال عن طريقة بالبالون بعد تسجيله لهدف في شباك الفيحاء بالدوري السعودي

وكان البليهي سجل هدفاً في انتصار فريقه الهلال على الفيحاء، بهدفين دون رد أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي

وعقب تسجيله للهدف، احتفل علي البليهي بنفخ "بالون" أزرق، على طريقة اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال البليهي في تصريحات عبر مقطع فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "تقليد احتفال نكونكو؟ أقسم بالله لا أعرف من هو نكونكو ولم أراه من قبل، والاحتفال جاء من رأسي".

وأتم لاعب الهلال: "هذا البالون ظل معي شهرين وأضعه في الجورب الخاص بي في كل مباراة ولكن لم أسجل، والحمدلله ربنا كرمني واحتفلت به".