“الأرصاد” يتفاعل مع تأجيل مباراة الطائي والاتحاد: رياح وأمطار وانعدام للرؤية الأفقية في حائل

تفاعل الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، اليوم السبت، مع تأجيل مباراة فريقي الاتحاد والطائي في دوري روشن مساء أمس.

وقال في تغريدته إن السحب الرعدية الممطرة مازالت تؤثر في منطقة حائل تصاحبها رياحٌ هابطة نشطة السرعة وتساقط البَرَد يؤديان لانعدام الرؤية الأفقية.

وتوقّع المركز استمرار الحالة المطرية على المنطقة حتى مساء اليوم السبت، مشيرًا في تغريدته إلى حسابَي "الاتحاد السعودي لكرة القدم" و"دوري روشن السعودي" على منصة إكس.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت إدارة المسابقات تأجيل مباراة الطائي والاتحاد؛ موضحة أنه بناءً على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد، والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها اليوم السبت، وبناءًص على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الفريقيْن المشار إليها لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساءً على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.