سر سخرية رونالدو من تصنيف الاتحاد الدولي للإحصاء

سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر من ترتيب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وجاء هالاند لاعب مانشستر سيتي في الترتيب الأول، ومبابي في المركز الثاني، وميسي في الترتيب الثالث.

ونشر رونالدو الصورة عبر حسابه ووضع صورة ساخرة عليها.

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، على تشكيل "العالمي" لمواجهة التعاون.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.