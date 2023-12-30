تسريبات.. قميص الأخضر في أمم آسيا

خرجت بعض التسريبات لقميص المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا المقبلة.

وظهرت بعض التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي لقميص المنتخب الوطني في البطولة.

وجاءت قرعة كأس آسيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - الصين - لبنان - طاجيكستان.

المجموعة الثانية: أستراليا - أوزباكستان - سوريا - الهند.

المجموعة الثالثة: إيران - الإمارات - فلسطين - هونج كونج.

المجموعة الرابعة: اليابان - العراق - فيتنام - إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الأردن - البحرين - ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية - عمان - قيرغيزستان - تايلاند