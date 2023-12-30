متحدث أمانة العاصمة المقدسة: خطة طوارئ داخل الأحياء لمواجهة أي مخاطر قد تسببها الأمطار

كشف متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، عن استعدادات الأمانة لمواجهة الأمطار.

وقال في تصريحات لقناة "الإخبارية" إنّ الأمانة تضع خطة للطوارئ من خلال تشكيل فرق ميدانية و16مركز إسناد مزودة بالعدد الكافي من الكوادر المدربة وتوزيعهم داخل الأحياء لمواجهة أي مخاطر قد تسببها الأمطار.

وتشهد أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وسط توقعات باستمرار هذه الحالة الجوية على مدى الساعات القليلة المقبلة.

وشملت المواقع التي شهدت غزارة في الأمطار كلًا من العاصمة المقدسة، وتحديدًا الحرم المكي، بالإضافة إلى المرتفعات الشرقية للمنطقة.