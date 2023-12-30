محلل طقس: أبها وخميس مشيط تسجلان أقل درجة حرارة في الموسم الحالي بـ3 درجات مئوية

قال محلل الطقس عقيل العقيل، إن أبها وخميس مشيط تسجلان أقل درجة حرارة في الموسم الحالي بـ3 درجات مئوية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية"، أن جبال السودة لامست الصفر المئوي.

ورفع المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق مكة المكرمة والباحة والشرقية والحدود الشمالية والرياض والقصيم، متوقّعًا هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركزُ أنّ فترة الإنذار في القصيم الممتدّة من السادسة صباح اليوم حتى السادسة مساء، تشمل الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، والأسياح والبدائع والبكيرية والسامرية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجراء.