مودريتش يحسم مصيره من العروض السعودية

حسم الكرواتي مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني مصيره من العروض السعودية وسط اهتمام أكثر من نادي في المملكة بالتعاقد معه.

وأكد مودريتش في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتواجد في ريال مدريد ويرغب في الاستمرار مع الملكي لأطول فترة.

وشدد على أنه يسعى لتحقيق مزيد من البطولات والألقاب مع ريال مدريد.

وتأتي رسالة مودريتش لتحسم الأمر وصعوبة انضمامه إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وقال موقع "todofichajes"في وقت سابق "لوكا مودريتش سيغادر ريال مدريد نهاية الموسم حيث أعلن اللاعب الكرواتي الدولي للنادي منذ عدة أسابيع أنه سيتوجه لمكان جديد فى مسيرته المهنية".

وأضاف الموقع، "الآن يرغب مودريتش فى الاستفادة من آخر 6 أشهر لديه في النادي لمحاولة إضافة لقب جديد إلى إنجازاته، ثم يعتزم الانتقال إلى السعودية؛ حيث يمكننا تأكيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مغلق مع نادي النصر".