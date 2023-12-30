مسؤول بـ”الملكية الفكرية”: يُسمح لمالكي العلامات التجارية السابقة بتجديدها لحماية حقوقهم شريطة الامتثال للضوابط

قال عبدالرحمن الصريخ المدير التنفيذي للعلامات التجارية في هيئة الملكية الفكرية، إنه يُسمح لمالكي العلامات التجارية السابقة بتجديدها لحماية حقوقهم، شريطة الامتثال للضوابط لتجنب تكرار الأسماء أو الإساءة لاسم المملكة أو المدن السعودية.

وعن الضوابط الرسمية لتسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية، أضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "السعودية"، أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز، وأن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.