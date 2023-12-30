مدرب تشيلي على أبواب الشباب

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب نادي الشباب من التعاقد مع مدرب تشيلي.

وأكدت التقارير أن الشباب اقترب من التعاقد مع خوسيه لويس سييرا لتولي المسئولية الفنية للفريق.

وأعلن نادي الشباب، ، إقالة مدربه الكرواتي إيغور بيسكان بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في دوري روشن السعودي

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إكس" بياناً وجه فيه النادي: "الشكر لمدرب الفريق إيغور بيسكان على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وتلقى الشباب الهزيمة في الجولة الماضية أمام نادي الأخدود لتصدر إدارة النادي قرارًا بإقالة المدرب.