3 أسباب وراء أزمة بنزيما مع الاتحاد

أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد لغطًا شديدًا في الساعات الماضية بعدما غادر المملكة رغم ارتباط العميد ببعض المباريات المهمة وهو ما كان محط تساؤلات عديدة.

حالة الغضب من جانب كريم بنزيما مرتبطة ببعض الأمور وكان على رأسها تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وجاء الخروج من كأس العالم للأندية ليزيد من غضب النجم الفرنسي والذي يرغب في تحقيق بطولات قارية مع النمور.

الأمر الآخر يتمثل في شعور اللاعب أن هناك لاعبين في الفريق ليسوا على المستوى المطلوب وضرورة إبرام صفقات وتدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا ما أراد الفريق المنافسة على البطولات.

وعلى الجانب الآخر، وضح جيدًا أن بنزيما لديه تحفظ على جاياردو المدير الفني للعميد ويراه غير مناسب للمرحلة الحالية مع الفريق.

وارتفعت أسهم رحيل جاياردو عن النمور في الوقت الحالي وإجراء تغييرات على الصعيد الفني للفريق بعد رحيل نونو سانتو في وقت سابق بعد أزمته مع اللاعب.

وبحسب بعض المصادر فإن بنزيما انقطع عن التدريبات في الـ72 ساعة الأخيرة قبل أن يغادر المملكة ثم خرج النادي الاتحادي ببيان والتأكيد على أنه حصل على إجازة بسبب أمور شخصية.

مستقبل بنزيما مع العميد محاط بالغموض بصورة كبيرة في الوقت الحالي لكن إدارة الاتحاد رفضت بشكل نهائي فكرة رحيله عن الفريق والتمسك باستمراره.