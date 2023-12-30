عرض “الرامس” للسيارات في القطيف.. إبدعات استثنائية وإقبال غير مسبوق

شهد عرض "الرامس" للسيارات بوسط العوامية بمحافظة القطيف، إقبالاً كبيراً من عشاق السيارات الكلاسيكية والرياضية، حيث ضم المعرض مجموعة نادرة من السيارات من مختلف دول العالم.

وأعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض خلال نسخته الثانية الذي شهد وجود أكثر من 600 سيارة كلاسيكية ورياضية وفارهة ومعدلة.

وقال عبدالرحمن المسعود أحد ملاك السيارات الكلاسيكية: "السيارات لها عشق منذ القدم، بدايتي من 8 سنوات، الوالد حبب لي السيارات وفهمني أهميتها التراثية، وأخذنا من الوالد طريقة التعديل والاهتمام بها، وصرنا نوعي صغار السن بها".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "السعودية": "أملك 6 سيارات كلاسيكية، وتحتاج إلى اهتمام وباركينج خاص، ومراعاة الماكينة". وتابع: "بعض القطع مكلفة لأنها نادرة وبعض القطع الموجودة لها تكلفة عالية".

وعبر عن سعادته بالإقبال الجمهوري، قائلا: "كان الإقبال غير مسبوق".

وعن إمكانية التنقل بالسيارات الكلاسيكية، قال: "القيادة لها متعة خاصة عن السيارات الحديثة".

وعرض أحد المشاركين في المهرجان سيارة ”سكاي لاين“، وهي من أندر السيارات باليابان والسعودية. كما عرضت سيارة ألمانية كلاسيكية نادرة من طراز مرسيدس كوبيه، موديل ستينيات.

يذكر أن عرض الرامس للسيارات بلغ عدد زواره خلال اليومين الماضيين اكثر من 33 الف زائر من من داخل وخارج المملكة، علماً بأن العرض يفتح أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً، خلال الفترة من يوم الخميس 28 إلى يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري.