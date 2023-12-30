ينطلق خلال أيام.. جسر بري يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة لنقل المساعدات إلى غزة

كشف مراسل قناة "الإخبارية" من معبر رفح على الحدود المصرية، اليوم، عن أن جسرا بريا يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة سينطلق خلال أيام قليلة من مدينة بور سعيد المصرية.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "تعد هذه هي القافلة الأكبر والأضخم من نوعها لنقل المساعدات الواصلة من السفينة الـ3 والـ4 إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح".

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.