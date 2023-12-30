الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحقق فوزًا سهلًا على شيفيلد

حقق مانشستر سيتي فوزًا سهلًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث حتى الآن، ولديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد عند 9 نقاط لتزداد معاناته في المركز الأخير.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق رودري في الدقيقة 14، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق أستون فيلا فوزًا عسيرًا على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 42، فيما سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89 سجل دوجلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرج في الدقيقة 56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.