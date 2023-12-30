دراسة: تمرين اليقظة الذهنية يزيد قدرة الإنسان على القراءة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الأطفال الذين يخصصون خمس دقائق لممارسة اليقظة الذهنية قبل بدء قراءة الكتب يتمتعون بفرص أفضل لتحسين مهارات القراءة.

تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في العلاقات المباشرة بين الوعي الذهني والقدرات الأكاديمية لدى الطلاب، حيث درس باحثون من جامعة "كورنيل" و"سيراكيوز" أداء القراءة لـ 56 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا، وشاركت بعض المجموعات في أنشطة اليقظة الذهنية قبل القراءة.

تضمنت هذه الأنشطة زيادة الوعي بأنماط التنفس وتعزيز الأفكار الإيجابية، وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين اعتمدوا تقنيات اليقظة الذهنية قبل القراءة قد قرأوا بشكل أكثر دقة بنهاية العام الدراسي.

ما هي اليقظة الذهنية؟

اليقظة الذهنية تعتبر نوعًا من أنواع التأمل، حيث يركز الفرد على الانتباه الشديد للتجارب والمشاعر الحالية دون التفكير في تفسيرات أو تقييمات.

وتشير الدراسة إلى أن فهم القراءة يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق التقدم في العديد من المواد الأكاديمية الأخرى.

وفي هذا السياق، يسعى الباحثون إلى استكشاف فعالية اليقظة الذهنية مباشرة خلال الاختبارات مقابل الطرق الأخرى لتعزيز مهارات القراءة، مع التركيز على كيفية تأثير استراتيجيات اليقظة الذهنية المتنوعة على النتائج.