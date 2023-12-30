7 قتلى ومصابين في غارات إسرائيلية على حلب السورية

قُتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين سوريين وثلاثة مقاتلين موالين لإيران، في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مطار النيرب العسكري في مدينة حلب شمال سوريا، السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري، التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية في حلب.

وأضاف أن صاروخاً استهدف منطقة مطار حلب الدولي، والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.

وأشار إلى أن 6 انفجارات عنيفة دوت في المنطقة.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية على بعض النقاط في جنوب مدينة حلب، وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وتعد هذه الغارات الإسرائيلية الأخيرة ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها إسرائيل على مواقع عسكرية وأخرى يعتقد أنها تابعة لإيران في سوريا.