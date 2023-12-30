إنتر ميلان يعلن تجديد عقد نجمه

أعلن إنتر ميلان اليوم السبت عن تجديد عقد مدافعه الدولي ماتيو دارميان.

وذكر إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن دارميان سيبقى في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2025.

وكان دارميان انضم إلى صفوف النيراتزوري قادمًا من بارما في أكتوبر عام 2020.

وسبق لدارميان أن لعب لأندية ميلان وبادوفا وباليرمو وتورينو، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2015، واستمر به حتى عام 2019 قبل الانتقال إلى بارما.

ولا يعتبر دارميان هو اللاعب الوحيد الذي أعلن إنتر ميلان تجديد عقده خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كان النادي الإيطالي جدد تعاقده مع فيدريكو دي ماركو حتى عام 2027.