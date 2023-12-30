متخصصة بمجال حماية الأطفال تكشف مخاطر الأجهزة الإلكترونية على النمو العقلي للأطفال

أكدت رؤى المطبقاني، المدربة المعتمدة في مجال حماية الأطفال من التحرش الجنسي وتطوير مهاراتهم، خلال مقابلة تلفزيونية على برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأجهزة الإلكترونية قد تلعب دورًا في التأخر النفسي لدى الأطفال.

وأشارت المطبقاني إلى أهمية فرض رقابة جادة على المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.

وشددت على أنه لا ينبغي تسليم الهواتف الذكية للأطفال الصغار دون اكتسابهم للعمر الكافي، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على إدراكهم للعالم من حولهم.

وأكدت أن الألعاب الإلكترونية قد تجعل الأعصاب مشدودة لفترات طويلة في أثناء المشاهدة، مما يتسبب في التأثير السلبي على القدرات الحركية والذهنية للطفل فيما بعد.