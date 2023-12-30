النصر يقلب الطاولة على التعاون برباعية في دوري روشن

قلب النصر الطاولة على مضيفه التعاون بفوزه بنتيجة 4-1، بعدما كان متأخرًا في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم التعاون أولًا عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة 13 من متابعة لركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها نواف العقيدي.

لكن النصر رد بأربعة أهداف، جاءت بتوقيع كل من مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26، وإيمريك لابورت في الدقيقة 35، وأوتافيو في الدقيقة 50، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+2.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، لكنه يبقى خلف الهلال، صاحب الصدارة، برصيد 53 نقطة.

أما التعاون فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.