بسبب الاعتراض.. رونالدو يتلقى “الإنذار الثاني”

تلقى كريستيانو رونالدو، نجم النصر، البطاقة الصفراء الثانية له هذا الموسم، بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم.

وأشهر الحكم محمد الهويش بطاقة صفراء لرونالدو في الدقيقة 11 بعد اعتراضه على قرار احتساب ركلة جزاء لصالح التعاون خلال المباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون ضد عبدالإله العمري ليسجل منها أشرف المهديوي هدف التقدم.

ويواصل الدون اعتراضه على قرارات الحكام في مباريات الموسم الجاري، حيث وصل الأمر ذروته في ديربي الرياض ضد الهلال عندما تم إلغاء هدف له.

وحصل رونالدو على بطاقة صفراء هي الثانية له هذا الموسم في كل البطولات بعدما تلقى إنذارًا ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.