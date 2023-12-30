“كاسبرسكي” تحذر من عمليات احتيال تستهدف المستثمرين في الغاز الطبيعي

كشف تحقيق حديث أجرته شركة الأمان السيبراني "كاسبرسكي" عن وجود أكثر من 300 تطبيق احتيالي على مستوى واسع مُصمم لجذب المستخدمين إلى استثمارات في الغاز الطبيعي والخوارزميات الاستثمارية الكمية.

يتوزع هذا النوع من التطبيقات في مختلف متاجر التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد، بما في ذلك متجر (GetApps) لأجهزة شاومي ومتجر Palm Store لأجهزة (تكنو) Tecno.

وفي إطار التحقيق، كشفت كاسبرسكي أن أحد المتاجر قام بتضمين عدة تطبيقات احتيالية في قائمة التوصيات، مما يضلل المستخدمين حول مصداقيتها. وأكد التحقيق وجود برمجيات إعلانية خبيثة تستخدم نظام أندرويد للترويج لمخططات استثمارية احتيالية.

وفي تطور مثير، كشفت الشركة أيضًا عن مئات من مقاطع الفيديو المزيفة التي تروج لمنصات استثمارية، مستغلة تقنيات التزييف العميق لشخصيات مشهورة، كما أشارت إلى وجود فيديوهات مستهدفة للناطقين باللغات الروسية والتركية والإسبانية.

واتسمت هذه المحاولات الاحتيالية بالتعاون مع منصتي التطبيقات جوجل بلاي وآبل، حيث قامت كاسبرسكي بالإبلاغ عن تطبيقات تحمل اسم (Oil Profit) وتم حذفها من المتاجر بناءً على تنبيه الشركة.

وعلق ديمتري كالينين، خبير الأمان السيبراني في كاسبرسكي، على هذا التحقيق مُشيرًا إلى أن استخدام تقنيات التزييف العميق لشخصيات معروفة يشكل تطورًا ملحوظًا في استراتيجيات الاحتيال، داعيًا إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الأمانية لتفادي عمليات الاحتيال المتقدمة.