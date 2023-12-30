بطلة الرالي مها الحملي لـ”الوئام”: لم نكن نعرف شيئا عن قيادة السيارات قبل سنوات.. والآن نحن على منصات التتويج

وجهت البطلة مها الحملي رسالة إلى فتيات ونساء المملكة، وذلك بعد تتويجها بجائزة المملكة فئة T4 في الحفل الختامي لبطولة السعودية تويوتا 2023، الذي أقيم يوم السبت 23 ديسمبر، بفندق إنتركونتيننتال بالرياض.

وأعربت مها الحملي لـ "الوئام" عن سعادتها بالتتويج، وقدمت التهاني لجميع الفائزين المكرمين، كما شكرت كل من وقف معها وساندها.

رسالة مها الحملي لنساء السعودية

وحول كونها السيدة الوحيدة المتوجة في هذا الحفل ورسالتها للعنصر النسائي لخوض مغامرات رياضة الرالي، قالت : "نحمد الله، نحن نتصدر بطولة السعودية T4 مع متنافسين لدى بعضهم خبرة عالية".

وأضافت: "أوجه رسالة إلى كل سيدة سعودية بألا تتأخر عن الدخول في هذه الرياضة الجميلة والممتعة وبالعزيمة والإصرار ستصلين إلى طموحك، نحنُ كنّا قبل سنوات قريبة لا نعرف شيئاً عن قيادة السيارات، والآن وفي فترة وجيزة بدأنا من الصفر ووصلنا إلى منصات التتويج".

وأكدت أن الفرصة متاحة للجميع لممارسة أي رياضة تخدم البلد في هذا العصر الذهبي الزاهر بحكمة ملك ورؤية ولي عهد شاب حفظهم الله.

بطولة السعودية تويوتا 2023

جرى الحفل بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام الحزامي، وحسن جميل، رئيس مجلس المديرين في شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

البطلة الحملي حصلت على المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط، وخاضت ثمانية سباقات، أربعة منها محلية، وبطولتان لرالي باها الدولي، إضافة إلى مشاركتين في رالي جميل الملاحي، وحصلت عبر مشاركاتها على مراكز متقدمة.

وتمّ الكشف من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الحفل الختامي لبطولة السعودية تويوتا 2023 عن روزنامة بطولة السعودية تويوتا لعام 2024، التي تتضمن بطولات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس والدراق والرالي وصعود الهضبة، وقد أضيفت الكارتنج إلى المنافسات للمرة الأولى، وذلك خلال الحفل الختامي لبطولة السعودية تويوتا 2023.

ووُزعت جوائز بطولة السعودية تويوتا 2023 على الثلاثة الأوائل في مسابقات الرالي (السيارات والدراجات النارية والكوادز)، الدراق (السيارات والدراجات النارية)، الأوتوكروس، كسر الزمن، صعود الهضبة، والدرفت. ويبلغ عدد أبطال الفئات المشاركة في مختلف البطولات 33، 20 منهم احتلوا المركزين الثاني والثالث، و10 هم أبطال الموسم في الترتيب العام، بالإضافة إلى 13 مُنحوا بطاقة "فخر الوطن".