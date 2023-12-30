30 لاعبًا في قائمة الأخضر السعودي لنهائيات كأس آسيا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في دولة قطر خلال الفترة 31 ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2013.

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكره 3 مواجهات ودية، ضد لبنان وفلسطين وهونغ كونغ.

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب خاض 6 مبارايات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.

كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.

وسيغادر "الأخضر" صباح غدٍ الأحد إلى قطر، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة "الرياض" ويغادرون من مطار الملك خالد الدولي وصولاً لمطار الدوحة الدولي.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وضمت قائمة المنتخب السعودي 30 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.