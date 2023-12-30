المملكة في 2023.. حضور دولي وقمم استناثية تبحث أزمات العالم

شهدت المملكة خلال عام 2023 حضوراً سياسياً ودبلوماسياً إقليمياً ودولياً عالي المستوى، حيث استضافت كثيراً من القمم والاجتماعات الإقليمية والدولية؛ لمناقشة أزمات وتحديات مختلفة حول العالم.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مارس 2023، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما برعاية صينية.

وشهدت المملكة خلال الأشهر المتبقية من العام قمماً واجتماعات دولية مهمة عدة، منها:

يوليو: قمة سعودية - يابانية، قمة سعودية - تركية، قمة خليجية تشاورية، وقمة خليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس (C5).

أغسطس: اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية بحضور مستشاري الأمن القومي لنحو 30 دولة.

أكتوبر: قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان.

نوفمبر: قمة عربية - إسلامية استثنائية؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ديسمبر: قمة سعودية - أفريقية وقمة سعودية - روسية.

وتعكس هذه القمم والاجتماعات تكثيف المملكة جهودها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على لعب دور فاعل في حل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم.

استئناف العلاقات مع إيران

أعلنت المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في 10 مارس 2023، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

وتضمن الإعلان في بيان ثلاثي مشترك، تأكيد البلدان الثلاثة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتم لاحقاً إعادة فتح سفارتي البلدين وبدء مهامهما الدبلوماسية بشكل رسمي، كما زار المملكة الرئيس إبراهيم رئيسي لأول مرة منذ عودة العلاقات في نوفمبر 2023 للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة.

مهمة إنسانية للإجلاء من السودان

مع تفجّر الأوضاع في السودان بشكل مفاجئ في أبريل 2023، حرّكت المملكة العربية السعودية أسطولها البحري في مبادرة حظيت بإشادة دولية كبيرة، حيث أعلنت الخارجية السعودية عن إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من 100 دولة، منهم 184 سعودياً، وذلك منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منتصف أبريل، فيما وصفت بإحدى أكبر عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً.

قمة الخليج وآسيا الوسطى

وفي إطار مواصلة الحوار الاستراتيجي والسياسي، شهدت مدينة جدة في يوليو 2023 قمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيا الوسطى الخمس (C5)، شددت على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين الجانبين، وتعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب.

قمة تاريخية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان

في أكتوبر 2023، احتضنت المملكة قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، حيث ناقش القادة المشاركون سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والأمن الغذائي.

قمة عربية - إسلامية استثنائية

في نوفمبر 2023، عقدت في الرياض قمة عربية - إسلامية استثنائية، بحضور رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قمة السعودية ودول رابطة الكاريبي

وشهدت العاصمة الرياض، خلال نوفمبر، قمة سعودية هي الأولى من نوعها مع دول رابطة الكاريبي "الكاريكوم"؛ بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة وغيرها وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأكد بيان سعودي - كاريبي مشترك على المصالح المتبادلة والعلاقات الودية بينهما، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل توسيع الشراكة وتطوير فرص النمو.

قمة سعودية - أفريقية

في ديسمبر 2023، احتضنت المملكة العربية السعودية قمة سعودية - أفريقية، حيث ناقش القادة المشاركون سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية البشرية.

قمة سعودية - روسية

في ديسمبر 2023، استضافت المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعقدت جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والأمن.