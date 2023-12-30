أبرزهم كين ومبابي.. 5 نجوم تفوق عليهم رونالدو في دوريات العالم

يقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، موسمًا مذهلًا مع الفريق في دوري روشن للمحترفين، جعله يتصدر قائمة هدّافي المسابقة، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما امتد إلى التفوق على كل لاعبي الدوريات المختلفة حول العالم.

ويعتبر رونالدو هو أكثر لاعب حول العالم مساهمة في الأهداف بمسابقة دوري منذ بداية الموسم الجاري.

وسجل رونالدو 20 هدفًا إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة حتى الآن، ما يعني أنه ساهم في 29 هدفًا لفريقه، أكثر من أي لاعب آخر حول العالم في بطولة الدوري هذا الموسم.

رونالدو، الذي اقترب من عامه الـ39، يقدم مستويات مميزة، جعلته أيضًا يتربع على عرش هدّافي العالم بكل البطولات في عام 2023 برصيد 54 هدفًا.

وفيما يلي نستعرض في التقرير التالي 5 لاعبين تفوق عليهم رونالدو في المساهمات التهديفية بالدوري حول العالم منذ بداية الموسم.

هاري كين

منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري، يقدم هاري كين مستويات مميزة، خصوصًا أنه رحل عن توتنهام هوتسبير بحثًا عن الألقاب.

وسجل هاري كين 21 هدفًا في الدوري الألماني، كما صنع 5 أهداف لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته إلى 26 هدفًا.

سانتياجو خيمينيز

بما أن الحديث عن دوريات العالم وليس الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ستشهد القائمة أسماءً لا تلعب في الأندية الكبرى، ورغم ذلك فإنها فرضت نفسها على الساحة بالمستويات التي تقدمها.

سانتياجو خيمينيز، مهاجم فينورد، يتألق رفقة فريقه في الدوري الهولندي، وسجل 18 هدفًا إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ليصل إلى 22 مساهمة تهديفية منذ بداية الموسم الجاري.

وجذب خيمينيز أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، خصوصًا أن تألقه لم يقتصر على هذا الموسم، وإنما أحرز 39 هدفًا في كل البطولات خلال عام 2023.

أكرم عفيف

يمثل أكرم عفيف، لاعب السد القطري، الأندية العربية في هذه القائمة، حيث يتألق اللاعب مع ناديه وسجل 13 هدفًا إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة، ليساهم في 21 هدفًا.

ماركوس هابير

لاعب آخر غير معروف مثّل مفاجأة في القائمة، هو الكندي ماركوس هابير، مهاجم سفاي رينج أحد أندية دوري كمبوديا.

هابير تفوق على لاعبي الدوريات الكبرى رغم تقدمه في العمر، حيث أحرز صاحب الـ34 عامًا 19 هدفًا، وصنع هدفين آخرين، بمجموع 21 مساهمة تهديفية.

كيليان مبابي

رغم تألقه الكبير في الدوري الفرنسي، إلا أن كيليان مبابي يأتي في ذيل هذه القائمة، حيث تفوق عليه لاعبون آخرون في دوريات أخرى.

مبابي ساهم في 20 هدفًا بالدوري الفرنسي، بتسجيل 18 هدفًا وصناعة هدفين، حيث يعتبر صاحب الـ25 عامًا هو النجم الرئيسي الأوحد في باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد رحيل الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.