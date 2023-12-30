كريستيانو رونالدو يتصدر هدّافي العالم للمرة الخامسة

تصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قائمة هدّافي العالم في كل البطولات خلال عام 2023.

وسجل رونالدو 54 هدفًا في كل البطولات، سواء مع النصر أو منتخب البرتغال، ليتفوق على كل نجوم العالم.

وتفوق رونالدو على الثنائي كيليان مبابي، وهاري كين، نجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، اللذين سجل كل منهما 52 هدفًا، فيما حل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رابعًا برصيد 50 هدفًا.

وهذه هي المرة الخامسة التي يحقق فيها رونالدو صدارة هدّافي العالم في عام ميلادي واحد، بعد أعوام 2011 (60 هدفًا)، و2013 (69 هدفًا)، و2014 (61 هدفًا)، و2015 (57 هدفًا).

يذكر أن رونالدو أنهى عام 2023 بتسجيل هدف ضد التعاون ليقود الفريق للفوز 4-1 في الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم السبت.