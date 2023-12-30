الأرصاد: فصل الشتاء الحالي الأعلى في معدلاته المطرية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون فصل الشتاء الحالي أعلى في معدلاته المطرية، وقد يكون دافئًا نسبيًّا في برودة الأجواء.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن هناك فرصًا متفاوتة لهطول الأمطار هذا الشتاء، حيث شهدت بعض المناطق، خاصة الوسطى، أمطارًا غزيرة وتساقُطًا للبرد.

وأكد القحطاني في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" أن المركز الوطني للأرصاد سيُصدر تقارير متلاحقة مع متابعة آنية للظواهر الجوية المحتملة التي تؤثر على مناطق السعودية.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية، ومنها الدفاع المدني، تتعامل بشكل مباشر مع الحالات المطرية.