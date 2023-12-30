كاسترو: اسألوا مانشيني عن استبعاد سلطان الغنام

رفض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، الإجابة عن سؤال حول سبب استبعاد سلطان الغنام، ظهير الفريق، من قائمة منتخب السعودية التي ستشارك في بطولة كأس آسيا 2023.

وفاجأ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، الجميع باستبعاد الغنام من قائمته الأولية التي تستعد لخوض بطولة كأس آسيا.

وقال كاسترو، في مؤتمر صحفي، "عدم اختيار سلطان الغنام في قائمة المنتخب السعودي هو قرار مانشيني، وبإمكانكم سؤاله عن السبب".

وجاءت تصريحات كاسترو بعد فوز النصر بنتيجة 4-1 على التعاون ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.