“الوطني للطب البديل”: ممارسة العلاج بتقويم العمود الفقري يتطلب الدراسة والتأهيل المهني

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، في بيان له، أن ممارسة العلاج بتقويم العمود الفقري (Chiropractic) تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة وتأهيل مهني من جهة متخصصة قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قبل المركز الوطني لممارسة التخصص.

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وأشار المركز، إلى أن ذلك حرصًا على حصول المستفيد لأقصى درجات السلامة والمأمونية والفاعلية المبنية على الدليل العلمي والبرهان.

ويهيب المركز من جميع المراجعين لعيادات تقويم العمود الفقري (Chiropractic) التحقق من تصنيف الممارس وترخيصه والمنشأة التي يعمل بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.