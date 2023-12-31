تعليم حائل: تحويل الدراسة عن بُعد اليوم

أعلنت إدارة تعليم حائل، اليوم الأحد، عن تعليق الدراسة الحضورية، يوم الأحد، وتحويلها عن بُعد، عبر منصة "مدرستي"، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

اقرأ أيضًا: الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

وقالت إدارة تعليم حائل، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي (عن بُعد) ليوم غدٍ الأحد 1445/6/18 هـ في جميع مدارس المنطقة، للطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والشرقية.