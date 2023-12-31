“الصقر للتأمين” تطلب موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 160 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لها عبر "تداول السعودية" إنها ستقوم بالإعلام عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

وكانت شركة الصقر للتأمين التعاوني، تسلمت خطاب هيئة التأمين المتضمن موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس مال الشركة من 140 مليون ريال إلى 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.