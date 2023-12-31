عمومية “دله” توافق على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 3.82 ملايين سهم

أعلن مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في 28 ديسمبر الجاري.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"دله" حسب بيان للشركة على "تداول السعودية" على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 3826189 سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

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وأوضحت الشركة أن الغرض من شراء أسهم الخزينة استخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأشار البيان إلى أن الشركة ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافقت الجمعية العمومية لـ"دله" على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ "أغراض الشركة"، كما وافقت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

كما وافقت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.