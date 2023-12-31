أخبار الرياضة

منافسة سعودية شرسة على موهبة مغربية

31 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
منتخب المغرب
منتخب المغرب

دخل أكثر من نادي في دوري روشن بخط المفاوضات مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

 

وأصبحت إدارة مارسيليا على استعداد للتفاوض مع أندية دوري روشن لتحقيق استفادة مادية جراء بيعه.

 

موقع "فوت ميركاتو" أكد أن بابلو لونغوريا رئيس أولمبيك مارسيليا يعلم أن أوناحي بإمكانه جلب عرض مغري من حيث القيمة المالية، بالنظر للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها رغم تواضع مستواه في الفترة الأخيرة في الدوري الفرنسي.

 

وأوضح المصدر ذاته أن 4 أندية سعودية تسعى للتعاقد مع أوناحي، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد والهلال والشباب والأهلي، ما يدفع إدارة الفريق الفرنسي لدارسة وضعية اللاعب وتحديد مطالبها المالية في الأيام القادمة.