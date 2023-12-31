عام الإنجازات

انقضى عام من الإنجازات السعودية في كافة المجالات، حيث تمكنت المملكة خلال عام 2023 من تحقيق العديد من الأهداف التنموية وتنفيذ الخطط الطموحة على كافة المستويات ضمن برامج الرؤية السعودية وخطط التحول الوطني لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

لقد حققت كافة القطاعات المنجزات المرسومة لها في الخطط السنوية، من خلال منظومة من الإجراءات المتكاملة والمتجانسة وفق أعلى درجات التنسيق المشترك لتلبي تطلعات المواطن وترفع مستويات المعيشة وتحسن جودة الحياة في المدن السعودية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وكان من أبرز النجاحات التي حققتها السعودية في 2023 الحصول على حق استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض بما يعكس ثقة العالم في السعودية وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العالمية الضخمة بكفاءة واقتدار.

كما تمكنت المملكة في العام الحالي من النجاح بفرصة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث تقدمت بمفردها باستضافة الحدث العالمي الرياضي الأبرز، واجتاز الملف السعودي طريقه نحو القمة دون منافسة.

كذلك وقبل عدة أشهر تمكنت المملكة من غزو الفضاء بإرسال اثنين من رواد الفضاء السعوديين بينهم امرأة لأول مرة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سجل التاريخ اسم ريانة بروناي كأول رائدة فضاء سعودية تدخل المحطة رفقة زميلها علي القرني.

وعلى الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتشريعية سجلت المملكة العديد والعديد من الإنجازات التي ستصبح علامة فارقة في تاريخ التنمية السعودية وكل هذا أكدته مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال مجلس الشورى من أن البلاد ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستبقي المملكة بتوفيق الله في تقدم مستمر، وستحقق للمواطنين سبل الحياة الكريمة.