“الإحصاء”: 46.6% من العاملين مدربون على إجراءات الصحة والسلامة في العمل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، في نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في السعودية، أن 45.8% من العاملين في السعودية يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، ,بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.

وأظهرت النتائج، أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%.

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وكشفت نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، أن أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: "الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%".

وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.

وسجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة 3.2%، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل 83.5%.