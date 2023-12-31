أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن إطلاق جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى، وذلك احتفاءً بالمشاريع العمرانية التي تميزت في تبني قيم الميثاق وساهمت في تحفيز الممارسين والمختصين لإنتاج مخرجات ذات جودة عالية.

وتأتي الجائزة لتسهم في تحقيق أهداف الميثاق في تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز، حيث تشمل ثلاث مسارات وهي: مسار (المشاريع المبنيّة) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنيّة) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.

وتتمثّل قيمة جائزة الميثاق بارتباطها بمبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي يعكس حرصه واهتمامه على إيجاد هوية عمرانية مميزة تستند على الإرث الثقافي والبيئي وتحاكي التطورات المستقبلية، لتحقيق التميز العمراني.

ميثاق الملك سلمان العمراني أُطلق في شهر نوفمبر من عام 2021 م، ويترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وضع نهج عمراني وطني معاصر، يعزز الهوية الوطنية العمرانية. وقد صَحِبَ إطلاق مبادرة الميثاق تنظيم معارض ولقاءات تعريفية بالميثاق والعديد من الأنشطة، ولقاءات عامة عن فنون العمارة والتصميم في مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافةً إلى المشاركة في عدة أحداث ومناسبات دولية.