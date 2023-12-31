بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة لبدء البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم، الأحد، إلى الدوحة عاصمة دولة قطر، استعدادًا لبدء المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وسيقيم "الأخضر" معسكرًا إعداديًا في منتجع سيلين خلال الفترة 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره ثلاثة مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار حمد الدولي، اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقديره للجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت الرياض صباح اليوم الأحد من مطار الملك خالد الدولي، وكان في مقدمة بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

من جهة أخرى، سيجري الأخضر حصته التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب منتجع سيلين .