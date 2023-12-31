الاتحاد يكشف سر الراحة الخاصة لكريم بنزيما

كشفت بعض التقارير عن سبب الراحة الخاصة التي حصل عليها الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد

مسؤول بنادي اتحاد جدة أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية أن النادي منح بنزيمة أجازة لمدة ثلاثة أيام لظروف خاصة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى استبعاد بنزيمة من قائمة الاتحاد التي كانت تستعد لمواجهة الطائي، قبل تأجيل المباراة، بسبب عدم مشاركته، الخميس والجمعة، في التدريبات نتيجة مغادرته جدة لظرف خاص.

مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد استبعد كريم بنزيمة من مباراة الفريق أمام الطائي بعد غياب المهاجم الفرنسي عن كل الحصص التدريبية عقب الخسارة الثقيلة من النصر 5-2.

بنزيمة واجه انتقادات عديدة عقب الخسارة من النصر في الجولة 17 من الدوري السعودي، واغلق بعدها حسابه على إنستجرام دون توضيح الأسباب.