منافسة سعودية تركية على ضم لاعب وسط آرسنال الإنجليزي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، عن وجود منافسة بين الأندية السعودية والتركية للتعاقد مع لاعب وسط آرسنال ومنتخب مصر، محمد النني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب الدولي المصري يمتلك عروض من ناديي بيشكتاش وطرابزون سبور في تركيا بالإضافة إلى عروض من أندية سعودية، لم يكشف عنها.

ويعاني النني من عدم المشاركة مع آرسنال منذ بداية الموسم الحالي وعودته من الإصابة.

ويستعد النني للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق في 14 يناير المقبل، بعدها يواجه منتخب غانا في 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22 يناير.