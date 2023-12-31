قائمة هدافي العالم في 2023..رونالدو في الصدارة

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر ، في حسم سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل رونالدو هدفا مساء السبت في فوز النصر على نظيره التعاون بنتيجة 4-1، فى المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي بالموسم الجارى 2023-2024.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفا، بينما سجل كل من: كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.

وغاب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب الـ50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، ليصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.

وجاءت قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام 2023 :

كريستيانو رونالدو- النصر السعودي (54 هدفا)

هاري كين- توتنهام الإنجليزي/ بايرن ميونخ الألماني (52 هدفا)

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان الفرنسي (52 هدفا)

إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي الإنجليزي (50 هدفا)