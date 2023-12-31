خالد عبد الرحمن يخفق في مجاراة أحلام في أداء أغنية طلال مداح

لم يستطع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن مجاراة النجمة الإماراتية أحلام في أداء أغنية "لا تقول أن الليالي فرقتنا" للفنان القدير الراحل طلال مداح، وذلك خلال سهرة غنائية استضافتها أحلام عبر برنامجها الجديد "أحلام ألف ليلة وليلة"، الذي تُقدّمه النجمة الإماراتية على "قناة أبوظبي"، بمشاركة النجمان خالد عبد الرحمن وعايض.

وبدا واضحًا على أداء الفنان خالد عبد الرحمن، الخروج عن الإيقاع والطبقة الخاصة بالأغنية، ما عزاه الجمهور إلى عدم احترامه لموهبته المتمثلة في صوته، معتبرين ذلك إهانة لتاريخه الفني، ومحبيه بالسعودية وخارجها.

ولاحظ المتابعون للأداء الغنائي للفنانين الثلاثة، أن خالد عبد الرحمن كان يعاني من التنشيز في صوته، وهو ما انعكس سلباً على أدائه، حيث لم يكن قادرًا على التحكم في صوته، أو إبراز طبقته الصوتية بشكل واضح.

وعلى الرغم من أن الفنان خالد عبد الرحمن يعد أحد أبرز الأصوات الطربية في الوطن العربي، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يعاني من تراجع في مستواه الفني، بسبب عدم اهتمامه بالعناية بصوته، وإهماله لموهبته الفنية.

وكانت قناة أبوظبي قد أعلنت عن بدء عرض البرنامج الفني الجديد "أحلام ألف ليلة وليلة" الذي تُقدّمه النجمة الإماراتية أحلام الشامسي.

وتستضيف أحلام من خلال هذا البرنامج الجديد مجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي في العاصمة أبوظبي.