خاص.. فيرمينيو يتلقى عرضا رسميا من تركيا

تلقى البرازيلي فيرمينيو مهاجم فريق الأهلي عرضا من أحد الأندية التركية للانضمام إلى صفوفها في الفترة المقبلة.

وجاء العرض للنجم البرازيلي من فريق بشكتاش التركي لمدة موسم ونصف موسم.

وكشفت تقارير صحفية عن احتمالية عودة البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكرت موقع «توك سبورت» الإنجليزي، فإن شيفيلد يونايتد يرغب في ضم روبرتو فيرمينو من النادي الأهلي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن شيفيلد لديه الرغبة في التعاقد مع فيرمينو على سبيل الإعارة، وهناك مفاوضات بين الجانبين الفترة الجارية.