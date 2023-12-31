الهلال يبحث عن مباريات ودية خلال التوقف الدولي

تبحث إدارة نادي الهلال عن خوض مواجهات ودية خلال فترة التوقف، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا بقطر.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي، إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام خلال الفترة 31 من ديسمبر الجاري وحتى 11 من يناير المقبل.

وطلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، من الإدارة مخاطبة عدد من الأندية من أجل خوض مواجهات ودية.

وقررت إدارة الهلال تنظيم معسكر داخلي للاعبين، يتخلله تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى وضع برنامج غذائي لهم.

وكان المدرب جيسوس منح لاعبي الهلال إجازة حتى 15 يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة الفيحاء في الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها "الزعيم" بثنائية نظيفة.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد انتهاء الجولة 19، برصيد 53 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ46 نقطة.