تفوق على نجوم أوروبا.. أسباب توهج رونالدو مع النصر

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر مستوى مميز مع العالمي في عام 2023 ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير، ورغم توقعات البعض بإن رونالدو سينخفض نجمه مع النصر وأنه لن يصل لنفس المستوى الذي كان عليه من قبل لكن الأمر اختلف تمامًا بل قدم اللاعب أداء أفضل مما كان عليه في محطته مع مانشستر يونايتد في التجربة الثانية والتي سادها المشاكل والأزمات وتعرض خلالها لانتقادات شديدة.

رونالدو في تجربته مع النصر وضح تركيزه التام وأنه جاء لاستكمال رحلة الانجازات والبطولات وأكبر دليل على ذلك حماسه الكبير في كل مباراة يخوضها النصر في أي بطولة ورفضه لفكرة الخسارة من أي منافس.

كما ظهر الدون في كل مباريات النصر ولم يطلب الراحة لأي سبب أو الشعور بالاجهاد بما يعني أن طاقته متجددة ومتعطشة لاستكمال الرحلة الطويلة له.

وعلى الجانب الآخر لم تشهد رحلة رونالدو مع النصر أي مشكلة من أي نوع بل على العكس سادها الالتزام الكامل مع العالمي والعلاقة الطيبة والمميزة بينه وبين اللاعبين والأجهزة الفنية ولم يشتكي أي لاعب من زملائه منذ قدوم الدون بوجود فجوة في التعامل بينهما.

واستحق رونالدو عن جدارة لقب هداف العالم في 2023، وجاءت القائمة كالتالي:

1.كريستيانو رونالدو - 54 هدفا (44 هدفا مع النصر، 10 أهداف مع البرتغال)

2.هاري كين - 52 هدفا (18 هدفا مع توتنهام، 25 هدفا مع البايرن، 9 أهداف مع إنجلترا)

3.كيليان مبابي - 52 هدفا (42 هدفا مع باريس، 10 أهداف مع فرنسا)

4.إيرلينج هالاند - 50 هدفا (44 هدفا مع مانشستر سيتي، 6 أهداف مع النرويج)

5.روميلو لوكاكو - 40 هدفا (12 هدفا مع إنتر ميلان، 13 مع روما، 15 مع بلجيكا)