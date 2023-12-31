“الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن المحافظة على البيئة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لحث الناس على المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، وأهمية التأدب بآداب الإسلام أثناء التنزه في المنتزهات البرية، والتأكيد على وجوب المحافظة على نظافة المكان بعد التنزه فيه، وعدم إبقاء المخلفات البلاستيكية والزجاجية وبقايا الطعام وغيرها والتي تضر بالإنسان والنبات والحيوان.

كما وجه أيضًا الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتأكيد على عدم إشعال النار إلا في الأماكن المسموح بها، وضرورة إطفائها قبل مغادرة المكان، ووجوب الالتزام بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن المحميات الطبيعية وعدم الاعتداء عليها، وكذلك عدم الصيد والاحتطاب تحقيقاً للغاية الشرعية في المحافظة على الحياة الفطرية والغطاء النباتي.

وتضمّن أيضًا توجيه وزير الشؤون الإسلامية، التأكيد على التحذير من المكوث في الأودية والشعاب أو قطعها بالسيارات أثناء مواسم الأمطار لما في ذلك من تعريض النفس والمال للهلاك.