تعيين بسام عبد العزيز نور رئيسًا تنفيذيًا لـ “سيكو” المالية في السعودية

أعلنت "سيكو"، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعيين بسام عبد العزيز نور في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ويمتلك "بسام" أكثر من عقدين من الخبرة في الاستثمارات والإدارة محليًا ودوليًا، حيث شغل قبل انضمامه إلى سيكو المالية منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة لدى شركة دراية المالية وساهم في تعزيز وتنمية الأصول تحت الإدارة لفئة الاستثمارات البديلة.

كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة اتحاد الراجحي وبنك أركابيتا وبنك الخليج الدولي.

الجدير بالذكر أن "بسام" حاصل على بكالوريوس في المالية وإدارة أنظمة المعلومات من جامعة فلوريدا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى كونه حاصلاً على شهادة محلل مالي معتمد (CFA)

ومن جانبه، قال بسام عبدالعزيز نور: "يشرفني الانضمام إلى سيكو المالية التي تُعتبر امتداداً جذرياً لبنك سيكو ذو السمعة المرموقة والخبرة الراسخة كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة".

وأضاف: "أتطلع إلى التعاون مع مجلس الإدارة وفريق العمل المتميز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز العلاقات مع العملاء في السعودية، ولدي تمام الثقة في الإمكانيات والموارد التي تملكها الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المنطلقة من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".