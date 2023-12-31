مركز الملك سلمان للإغاثة: 126 مليار دولار قدمتها المملكة إنسانيًا ونحن ثالث دول العالم عطاءً

أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، إن المملكة خلال 25 عامًا تمكنت من تقديم 126 مليار دولار في الأعمال الإنسانية، الأمر الذي مكنها من احتلال المركز الثالث بين دول العالم في العطاء، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: 126 مليار دولار قدمتها المملكة إنسانيا، ونحن ثالث دول العالم عطاء#المملكة_في_2023#الإخبارية pic.twitter.com/H3k5LdzhgP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2023

وفي مداخلة مع فضائية "الإخبارية" اليوم الأحد عن حصاد المملكة في 2023، أكد "الجطيلي" أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل بعيدًا عن الجغرافيا والعرق والدين، وأن خير دليل على هذا الأمر وصول المركز إلى 95 دولة خلال ثماني سنوات فقط، هذا بالإضافة إلى الدعم السخي والمتواصل الذي تمثل في إنفاق 6.5 مليار دولار.

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وأضاف "الجطيلي"، في سياق تصريحاته، أن مركز الملك سلمان للإغاثة تم تصنيفه هذا العام من قبل منظمة الشفافية ومنظمة التعاون الاقتصادي في المركز الأول على مستوى العالم من جانب دعم التنمية. ومشيرًا إلى أرقام الدعم التي قدمتها المملكة إلى الآن، أوضح "الجطيلي" أن المركز قدم 2670 مشروعًا حول العالم.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: وصلنا إلى 95 دولة وقدمنا 2670 مشروعا حول العالم، وأصبحنا ذراعا يمتد إلى كل محتاج#المملكة_في_2023#الإخبارية pic.twitter.com/Qbyh4WpYXF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2023

وأضاف "الجطيلي": "نحن الآن نملك مرونة وفاعلية وقدرة على الوصول أصبحت مضربًا للمثل بين المنظمات الأممية.. نحن نعمل الآن في أكبر الكوارث على مستوى العالم".

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ولفت إلى أن المركز قدم في أزمة غزة 4500 طن من المساعدات، مؤكدًا أن ذلك يحدث بالتوازي مع أعمال الإغاثة التي يقوم بها المركز في دول مثل الصومال وفي السودان، وكذا في معالجة آثار الزلزال في سوريا وتركيا، ومضيفًا: "لقد أصبحنا ليس فقط مظلة للعمل الإنساني ولكن ذراع يمتد لكل محتاج حول العالم".