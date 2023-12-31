فريق سعودي ونرويجي يبدع في تصوير عيون زوار موسم الرياض لتقديمها بعمل فني

نجح فريق عمل سعودي ونرويجي في جذب زوار موسم الرياض إلى متجرهم الخاص الواقع في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية بموسم الرياض 2023، حيث يقدم متجر " FINOX" أعمالا فنية من خلال تصوير عيون الزوار بطريقة إبداعية عبر استخدام تقنية حديثة متطورة وتحويلها إلى عمل فني للذكرى.

وتتمثل فكرة المتجر بإمكانية الأجهزة من تصوير قزحية العين التي تعد بصمة وراثية لكل شخص، حيث تحتوي على أنماط فريدة من الخطوط والنقاط والتشكيلات بألوان بديعة، لتصوير عين الزائر وطباعتها على أسوار وقلائد ولوحات جدارية، إذ تتجلى الألوان في بصمة العين بأشكال متنوعة، ويمكن أن تشمل اللون الأزرق العميق والأخضر الزمردي والبني الدافئ، إضافة إلى إمكانية إيصالها إلى منزل الزائر في فترة أسبوع.

ويستخدم متجر " FINOX" الواقع في ممر "أمازونيا" بمنطقة بوليفارد وورلد بالقرب من المدخل الرئيس أفضل التقنيات ذات الدقة العالية لتصوير التفاصيل بوضوح فائق، إلى جانب الاعتماد على تقنيات أخرى لمعالجة الصور بهدف تحسينها وإعطائها مظهرًا احترافيًّا.

وتضم منطقة بوليفارد وورلد عددا من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها، إضافة إلى العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية.

نبذة عن موسم الرياض 2023

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ إطلاق موسم الرياض عام 2019، يستقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة.