الدوري الإنجليزي.. توتنهام يعود لسكة الانتصارات بالفوز على بورنموث

عاد توتنهام سريعًا إلى سكة الانتصارات عقب خسارته في الجولة الماضية أمام برايتون (4-2)، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السنغالي باب سار التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 9، ثم أضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وسجل ريشارليسون الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 84 تمكن أيكس سكوت من إحراز الهدف الوحيد لبورنموث.

وأصبح توتنهام في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث الذي يقدم مستويات جيدة في الأسابيع الأخيرة، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.