لم يضايقني أحد مثل جمهور الهلال وهزمنا بطلا الدوري المصري الأهلي والزمالك.. تركي آل الشيخ في ضيافة عمار تقي غدًا

يستضيف الإعلامي الكويتي عمار تقي، غدًا الإثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في أولى حلقات برنامج بودكاست "قَبَس"، على منصة "شاشا".

الحلقة ستذاع على جزئين يومي الإثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن تطرق إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومنها تصريحاته عن جمهور نادي الهلال، وتجربته مع الكرة المصرية.

برنامج "قبس" تجربة جديدة في مجال البودكاست بعد برنامج "الصندوق الأسود"، سيخوضها الإعلامي عمار التقي، وسيكون المستشار تركي آل الشيخ أول ضيوفه.

وسبق للإعلامي عمار تقي أن قدم برنامج "الصندوق الأسود" ذائع الصيت، والذي قدم منه أكثر من 150 حلقة، تتطرق إلى أهم وأبرز الأحداث التاريخية والسياسية التي مرت على الكويت والمنطقة، التقى خلالها شخصيات عاصرت تلك الأحداث وكانت جزءًا منها.

اول بودكاست اعمله … واخترت اعمله مع اخوي الاعلامي عمار تقي لاعجابي به ومايقدمه ❤️🇰🇼🇸🇦 (عمار الله يهديك بتسوي لويه 😎) pic.twitter.com/7nYISFtA8T — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 31, 2023

وكان "تقي" أعلن في تصريحات سابقة، أن البرنامج الجديد يغلب عليه الطابع العفوي، وسيعتمد على الجوانب الشخصية والقصص الملهمة في حياة كل ضيف، إضافة إلى التحديات التي واجهته في حياته.