المنتخب السعودي يبدأ تدريباته في قطر.. وثنائي يغيب

خاض المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد أولى تدريباته ضمن برنامجه التدريبي في منتجع سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" الحصة التدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتُختتم الحصة بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب أيمن يحيى في الحصة لتعرضه لنزلة برد، فيما اكتفى علي هزازي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني.

ويواصل المنتخب برنامجه الإعدادي يوم غدٍ بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على نفس الملعب.